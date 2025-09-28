Подробно търсене

Книгата на Бойко Антонов „Емигрантски воли и неволи“ се представя днес във Варна

Бойко Антонов вече представи книгата си пред българската общност в Кипър. Снимка: Съюз на българите в Кипър
Варна,  
28.09.2025 06:00
 (БТА)

Днес от 17:00 ч. в Арт салона на Радио Варна ще бъде представена книгата „Емигрантски воли и неволи“ от Бойко Антонов.

Бойко Антонов е родом от Пловдив, но живее в САЩ. Той притежава богат професионален опит в български и международни институции като Българската академия на науките, PwC, IBM, Census Bureau и Библиотеката на Конгреса на САЩ.

Авторът е съосновател на Българското училище „Академия Христо Ботев“ във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка. Той е член на Лигата на българските писатели в САЩ и по света и е президент на организацията „Български културни събития“ в САЩ.

 

25.09.2025 14:05

Бойко Антонов представи книгата си „Емигрантски воли и неволи“ пред българската общност в Кипър

Българският писател, журналист и издател Бойко Антонов осъществи културна визита в Кипър от 12 до 20 септември в рамките на европейската обиколка за представяне на книгата си „Емигрантски воли и неволи“. Това съобщи за рубриката „БГ Свят“ на БТА Живка Милова – главен редактор на електронното издание на българите в Кипър „БГ Фактор“.
23.09.2025 16:08

Работилият в библиотеката на Американския конгрес Бойко Антонов представи книгата си „Емигрантски воли и неволи“ в Перник

Книгата „Емигрантски воли и неволи“ на автора Бойко Антонов бе представена в Перник. Срещата с писателя бе организирана от пенсионерски клуб „Миньор“ съвместно с народно читалище (НЧ) „Миньор-2005“.  Модератор на проявата бе секретарят на читалището

