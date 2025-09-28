Книгата на Бойко Антонов „Емигрантски воли и неволи“ се представя днес във Варна

Днес от 17:00 ч. в Арт салона на Радио Варна ще бъде представена книгата „Емигрантски воли и неволи“ от Бойко Антонов.

Бойко Антонов е родом от Пловдив, но живее в САЩ. Той притежава богат професионален опит в български и международни институции като Българската академия на науките, PwC, IBM, Census Bureau и Библиотеката на Конгреса на САЩ.

Авторът е съосновател на Българското училище „Академия Христо Ботев“ във Вашингтон и на Асоциацията на българските училища в Америка. Той е член на Лигата на българските писатели в САЩ и по света и е президент на организацията „Български културни събития“ в САЩ.

/ХК