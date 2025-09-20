Третото издание на международния хоров фестивал “Земя на славни предци“ ще събере над 350 хористи в Нови пазар

Третото издание на международния хоров фестивал “Земя на славни предци“ ще събере над 350 хористи на 4 и 5 октомври в Нови пазар. Във фоума ще се включат 15 хора от градовете Нови пазар, Шумен, Варна, Ловеч, Стара Загора, Велико Търново, Казанлък, Кърджали, Хасково, Сорока, Молдова и Букурещ, Румъния, съобщиха от Народно читалище "Христо Ботев-1872".

"В богатата фестивална програма хоровете ще изпълнят четири концерта, като два от тях ще бъдат на някои от най-знаковите обекти за културно-исторически туризъм в област Шумен и ще зарадват публиката със своите изпълнения в две категории - православна и светска музика. И тази година възрастовите групи са до и над 17 години", добавиха от новопазарското читалище.

Фестивалът се организира и финансира от община Нови пазар и НЧ “Христо Ботев-1872“, по идея на Милка Данаилова, диригент с дългогодишен опит в ръководенето на училищни и читалищни хорове от Нови пазар, ръководител на дамска хорова формация “Лира“ към читалището. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и кмета на община Нови пазар, община Шумен и подкрепата на Българския хоров съюз. Съдействие оказват кметство Плиска, кметство Мадара, Регионалния исторически музей – Шумен, националните историко-археологически резервати „Плиска“ и “Мадара” към РИМ-Шумен, както и храм „Св. Петка Параскева“ - Нови пазар, посочиха от НЧ “Христо Ботев-1872“

Името на фестивала “Земя на славни предци“ е вдъхновено от факта, че Нови пазар е в близост до множество забележителности – само на 6 км от първата българска столица Плиска и в близост до втората столица - Велики Преслав, Мадарския конник, който е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, крепостта „Овеч“ – Провадия и Шуменска крепост.

Историята на хоровото дело в Нови пазар е част от културната история на града близо век и половина. Основна цел на фестивала е да се запази традицията и да се съхрани хоровото изкуство за идните поколения, а Нови пазар да се превърне в своеобразна сцена за български и чуждестранни църковни хорове, любителски хорове и камерни състави, допълниха от новопазарското читалище.

Базар на местни производители ще се организира в рамките на международния хоров фестивал „Земя на славни предци” във фоайето на Народно читалище „Христо Ботев-1872”.

Както БТА съобщи, над 350 хористи от 13 формации от България и Румъния участваха във второто издание на международния хоров фестивал „Земя на славни предци“ в Нови пазар през 2024 г. Във фестивалната програма те изнесоха концерти на четири различни сцени в област Шумен.