Министър Мариан Бачев и заместниците му отговаряха на въпроси в Комисията по културата и медиите в Народното събрание

Министър Мариан Бачев и заместник-министрите Георги Султанов, доц. Тодор Чобанов и Ашот Казарян отговаряха в четвъртък на въпроси на членовете на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Много силуети и образи на исторически обекти и паметници на културата се експлоатират с търговски цели, а в същото време много малко от компаниите, които го правят, заплащат такса, каза депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Димитър Николов . В отговор министър Бачев каза, че екипът му ще направи проверка по случая. Доц. Тодор Чобанов допълни, че съгласно българския закон музеите са тези, които носят правата и би следвало да извличат полза от такъв вид търговски мероприятия.

В отговор на въпрос, зададен от Даниел Лорер от ПГ на ПП-ДБ, Бачев посочи, че това, което предстои като национална стратегия за развитието на културата и съответната финансова рамка, да бъде набелязано в бюджета за 2026 г.

Една от основните цели на Министерството на културата е да развиваме програма за равен достъп до култура през програмите и изискването на Европейската комисия, въобще на европейското законодателство за развитие на регионите, каза заместник-министърът на културата Георги Султанов в отговор на въпрос на депутата Хюсеин Хафъзов от ДПС.

Назначена е проверка, а Инспекторатът за културно наследство е посетил село Златна ливада и е направи няколко констатации, каза заместник-министърът на културата Тодор Чобанов в отговор на въпрос на Костадин Хаджийски от „Величие“ на заседанието на днешната парламентарна Комисия по културата и медиите.

Националният културен календар да бъде обсъден от ресорната комисия в Народното събрание, предложи Любен Дилов . Депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС отбеляза усилията, които са положени, за да има законосъобразен национален календар на събитията.

Министър Бачев посочи, че от преди няколко месеца има сформирана работна група, в която зам.-министрите на културата работят - всеки в своето направление, да се направи единна програма за отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание. Той отговори на въпрос на депутата от ПГ „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева.

Министърът на културата Мариан Бачев каза, че ще бъде изготвен списък на одобрените проекти в областта на сценичните изкуства. Така той отговори на въпрос, зададен от народния представител от парламентарната група на „Възраждане" Ангел Янчев.

До края на месец ноември трябва да си заплатим таксата за участието на България книжното изложение в Лондон през 2026 г. и ние ще го направим в срок. Проведохме среща с Асоциация българска книга (АБК) и имаме договорка за подкрепа и за панаира на книгата във Франкфурт, каза министър Мариан Бачев в отговор на въпрос на Манол Пейков от ПГ на ПП – ДБ дали страната ни ще участва в двете най-престижни книжни изложения в Европа.

До края на месеца очакваме междуведомствената комисия да се събере и да вземе решение по отношение на училището в Трявна. Това каза министърът на културата Мариан Бачев в отговор на въпрос на депутата от ПГ „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева дали пет месеца след пожара в училището по приложни изкуства в Трявна е ясно кога ще има решение по въпроса на държавната комисия.

