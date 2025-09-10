Основно училище "Проф. Иван Батаклиев" в Пазарджик ще започне новата учебна година с благотворителна кампания „Дарение вместо цветя“, съобщиха от образователната институция на официалната си страница.

Екипът на училището призовава всички родители на 15 септември вместо букети да дарят предвидените средства за лечение на Димитър Ганев, който е със синдрома на Аперт или болестта на счупените кукли.

Ще бъде поставена кутия, където всеки може да постави отделената сума. С тази инициатива искаме да предадем на вашите деца един от най-важните уроци - този на човечност, пишат още от ръководството на училището в обръщението си към родителите за първия учебен ден.

В края на 2024 година беше проведена друга благотворителна кампания - базар, който събираше средства в полза на Ния, която страда от епилепсия.

През април училището в Пазарджик проведе съвместен концерт с местната администрация под мотото „Не дишай смърт. Дишай живот!“. Събитието беше насочено към ангажиране на вниманието на ученици, родители и учители към рисковете от употреба на вейпове, както и към нуждата от активен диалог и информираност по темата.