Премиера на спектакъла „Боряна“ ще открие Есенния театрален салон в Сливен

С премиера на „Боряна“ от Йордан Йовков, постановка на режисьора Петър Денчев, на 17 септември ще бъде открит Есенният театрален салон 2025 в Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен, съобщиха от културния институт. Традиционният културен форум ще продължи до 16 октомври и ще предложи на публиката разнообразна програма от театрални представления и изложби.

През театралния месец на сливенска сцена ще гостуват няколко български трупи. Сред акцентите в афиша са спектакълът „Сграбчи лъва“ от Теди Москов на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ – Шумен на 30 септември, „Майка Кураж и нейните деца“ от Бертолд Брехт на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ на 9 октомври, както и „Елизабет или кралицата девственица“ от Кристиан Симеон – постановка на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив, с режисьор Маргарита Мачева, на 13 октомври.

Програмата на салона включва и две изложби. От 18 септември до 18 октомври в художествена галерия „Димитър Добрович“ ще бъде представена изложба на сценографа Нейко Нейков. От 24 септември започва Международното триенале на сценичния плакат „София“ под мотото „Театърът – това съм аз“.

Салонът ще завърши на 16 октомври с втора премиера – моноспектакълът „Гневът на Ахил“ по „Илиада“ от Омир, с участието на актьора Димитър Марков.

Есенният театрален салон е част от програмата за празника на града – Димитровден.