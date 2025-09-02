Подробно търсене

С премиера на "За кого се вдига завесата" започва новия си творчески сезон Драматичният театър "Невена Коканова" в Ямбол

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Репетиция на премерния спектакъл "За кого се вдига завесата", снимка: Драматичен театър "Невена Коканова" - Ямбол
Ямбол,  
02.09.2025 15:45
С премиера на новата българска пиеса "За кого се вдига завесата" започва новия си творчески сезон Драматичният театър "Невена Коканова" в Ямбол. Репетициите вече са в разгара си, а спектакълът се очаква да бъде поставен на сцена в края на септември, съобщи за БТА заместник-директорът на театъра Румяна Стефанова.

Авторката Магда Борисова се довери и предостави текста си единствено на ръководството на ямболския театър и на режисьора Бойко Илиев, защото нейното усещане и разбиране за смисъла на човешкото щастие се доближава до това на екипа, заел се с реализирането на пиесата, посочи зам.-директорът на театъра.

Бойко Илиев е режисьор с утвърдени позиции в ямболската трупа, а това спомогна за привличането на младата, но със стабилни изяви на софийска сцена сценографка Антония Соколова, каза още Румяна Стефанова. 

Новина за трупата и най-вече за ямболската публика е, че в екипа се включва талантливата и безкрайно харизматична актриса Елена Петрова. Тя е в единствената женска роля в писта, а нейни партньори са актьорите Димитър Димитров, Милен Каракамушев и Георги Ружичка, допълни заместник-директорът на Драматичен театър "Невена Коканова".

 

