С премиера на "За кого се вдига завесата" започва новия си творчески сезон Драматичният театър "Невена Коканова" в Ямбол

С премиера на новата българска пиеса "За кого се вдига завесата" започва новия си творчески сезон Драматичният театър "Невена Коканова" в Ямбол. Репетициите вече са в разгара си, а спектакълът се очаква да бъде поставен на сцена в края на септември, съобщи за БТА заместник-директорът на театъра Румяна Стефанова.

Авторката Магда Борисова се довери и предостави текста си единствено на ръководството на ямболския театър и на режисьора Бойко Илиев, защото нейното усещане и разбиране за смисъла на човешкото щастие се доближава до това на екипа, заел се с реализирането на пиесата, посочи зам.-директорът на театъра.

Бойко Илиев е режисьор с утвърдени позиции в ямболската трупа, а това спомогна за привличането на младата, но със стабилни изяви на софийска сцена сценографка Антония Соколова, каза още Румяна Стефанова.

Новина за трупата и най-вече за ямболската публика е, че в екипа се включва талантливата и безкрайно харизматична актриса Елена Петрова. Тя е в единствената женска роля в писта, а нейни партньори са актьорите Димитър Димитров, Милен Каракамушев и Георги Ружичка, допълни заместник-директорът на Драматичен театър "Невена Коканова".