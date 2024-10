Няколко премиери ще има в „Топлоцентрала“ през ноември

Чилийският колектив Cuerpo Sur, който създава поетични и ангажирани творби, в пряк контакт с реалността на своята държава, е водещ акцент в програмата на „Топлоцентрала“ през ноември, съобщават от регионалния център за съвременни изкуства.

На 5 ноември ще бъдат представени два спектакъла. Mínga de una casa en ruinas е буквално създаден с останките на разрушена къща, стотици дървени летви, използвани за градеж на къща, с които колективът Cuerpo Sur създава пространствено, визуално и звуково устройство, манипулирано от актрисата Ебана Гарин. С развитието на действието, тя разказва поредица от преплетени истории, сред които тази на собственото си семейство, което е трябвало да отиде в изгнание по политически причини. Въпросът е колко домове ще трябва да бъдат разрушени, за да разберем най-накрая кои сме ние, можем ли да изградим ново бъдеще върху тези руини. В Remiscencia затвореният вкъщи по време на локдауна Маличо Вака сяда пред компютъра си и започва да събира спомени от жителите на Сантяго. Целта му е да разкаже историята на своя квартал в центъра на чилийската столица – колоритен район, в който се провеждат всички събирания, и от който започват всички политически демонстрации. По време на пандемията чилийският режисьор успява да свърже разследването, което е било проведено върху семейството му, с историите на интернет потребителите от неговия град.

Констелационният театър, който създава една терапевтична среда за актьори и публика, ще бъде представен на 10 ноември със спектакъла „Вътрешният мъж и вътрешната жена“. Той ще даде възможност на седем участници от публиката да потърсят своята истина, изиграна от актьорите на сцената.

Театралната Playback компания „Сторикечърс“ с тема „Огледалото“ на 13 ноември създава защитено пространство за публиката, в което зрителите могат да споделят и преосмислят всяка своя история – колкото и обикновена, необикновена, скрита или трудна да е тя. Значимостта и уникалността на провежданите от „Сторикечърс” събития съдействат за намиране на нови решения на стари проблеми у всеки човек, като изграждат и укрепват значими връзки – както на личностно, така и на ниво общност, посочват от „Топлоцентрала“.

На 28 ноември е премиерата на копродуцкията „Никога повече понеделник“ с автор Марион Дърова. „Това е пърформанс-разговор-симулация за апокалипсиса, като единствената оптимална версия за бъдещето. Въпросът е страх ли ни е от края на света или копнеем той да приключи с един глобален акт на разрушение. Танцът ще потърси отговор на този въпрос през въздействието на движенията, обединяващи минало, настояще и бъдеще“, разказват от екипа.

На 3 ноември вторият концерт от серията Deep Sound Station ще въведе публиката в звуков ритуал, в който артисти от различни музикални жанрове се срещат и създават хипнотична, потапяща и непредсказуема звукова среда, отвеждаща на музикално пътуване до непознато място.

На 7 ноември българските групи Heptagram и Tickle the Sage ще се отправят на едно потапящо аудио-визуално пътешествие с концерта Sonic Odyssey. Същата вечер Мартина Стефанова ще представи своя дебютен албум „Амнезия на невидимото“ по време на концерт, наречен In My Room. /ДД