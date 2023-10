Български организатори потвърдиха гостуването на Laibach в София – на 26 ноември в залата на ул. „Пиротска“ 5. За предстоящото събитие БТА съобщи в края на август, позовавайки се на официалния сайт на групата.

„Феновете на безапелационните аудио-визуални музикални спектакли вече са в трепетно очакване за петия концерт на Laibach в България. Бандата, известна със силната си поезия и запомнящото се електро-индъстриъл звучене, идва у нас“, коментират от DS Music. По думите им, както и при предишните гостувания, почитателите на дарк музиката, със сигурност, трябва да бъдат подготвени за феноменално шоу.

Музикантите ще изпълнят на живо песни от едноименния на турнето албум Love Is Still Alive, както и хитове като The Future, Sympathy For The Devil и The Coming Race.

Турнето на Laibach започна в началото на годината, като до момента е минало през Италия, Хърватия, Германия, Швеция, Норвегия и други страни в Европа. След спирката в България, артистите се отправят към Сърбия, Дания и Естония.

Laibach е група от Словения, основана през 1980 г. Има около 40 албума, като по-голямата част от тях са издадени от британския инди лейбъл Mute Records (Depeche Mode, Yazoo, Ник Кейв, Goldfrap, Kraftwerk). Музикантите, известни като бунтарите на тъмната музика, са муза и на няколко документални филма.

