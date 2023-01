"Кралят на Мотаун" Смоуки Робинсън издава нов самостоятелен албум

"Кралят на Мотаун" Смоуки Робинсън ще зарадва почитателите си с нова музика след близо 10-годишна пауза, предаде Асошиейтед прес.

Легендарният певец и автор на песни, известен с хитове като "My Girl" и "The Way You Do the Things You Do", ще издаде новия си албум "Gasms" с девет песни на 28 април.

Тавата включва нови парчета, написани и продуцирани от самия Робинсън.

Бившият вицепрезидент на известната звукозаписна компания "Мотаун рекърдс" (или само "Мотаун") издаде последния си съвместен албум "Smokey & Friends" преди девет години. Тавата включваше сътрудничества с музиканти Елтън Джон, Джон Леджънд, Стивън Тайлър и Мери Джей Блайдж.

Първият сингъл "If We Don't Have One Other" от предстоящия албум "Gasms" на Смоуки Робинсън вече е достъпен в услугите за стрийминг.

Осемдесет и две годишният Робинсън е легендарен музикален продуцент, автор на песни, изпълнителен директор на звукозаписна компания и солов музикант, който е написал над 4000 песни и е въведен в залите на славата на рокендрола и авторите на песни.

Музикантът е работил с други известни изпълнители на "Мотаун" като "Темптейшънс", Мери Уелс, Бренда Холоуей, Марвин Гей. Заради приноса си в развитието на компанията е наричан "Кралят на Мотаун".

На 3 февруари в Лос Анджелис Смоуки Робинсън ще бъде почетен заедно с основателя на звукозаписната компания Бери Горди като "Личност на годината" на "Мюзикеърс" - благотворителна фондация на американската Национална звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами".