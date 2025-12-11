Райксмузеум в Амстердам планира да отвори нов клон в Айндховен

Нидерландският Райксмузеум в Амстердам, в който се съхраняват някои от най-известните картини на Рембранд и Вермеер, съобщи днес, че планира да изгради нов клон в южния град Айндховен, за да даде достъп на повече хора до обширната си колекция от изкуство и артефакти, съобщава Асошиейтед прес.

Музеят, която има повече от един милион обекта в колекцията си – много от които се съхраняват строго и не са достъпни за публиката, посочва в прессъобщение, че новият клон ще бъде построен с подкрепата на общината в Айндховен и нидерландския производител на полупроводникови чипове ASML, който е базиран в съседния град Велдхофен.

Държавният музей, който е дом на творби, включително на картината „Нощна стража“ на Рембранд ван Рейн, „винаги търси нови начини да сподели колекцията си с хора в цяла Нидерландия“, казва в изявлението генералният му директор Тако Дибитс. „Райксмузеум в Айндховен е важна стъпка за това колекцията да стане по-достъпна в южната част на страната“, добави той.

Планирано е новият музей да бъде на площ от над 3500 квадратни метра в парк на бреговете на река Домел, близо до централната железопътна гара на Айндховен, и се предвижда да отвори врати след 6-8 години, посочват от Райксмузеум.

Освен работи на Рембранд, в Държавния музей се пазят световно признати колекции от Холандския златен век на творци като Йоханес Вермеер, Франс Халс и Рейчъл Рюш.

Кметът на Айндховен Йерун Дасълблум каза, че музеят ще бъде „ценно допълнение към културния пейзаж“ на града и региона, който се намира на около два часа път с кола южно от Амстердам.

Райксмузеум, който е привлякъл близо 2,5 милиона посетители през 2024 г., е една от най-посещаваните забележителности в нидерландската столица Амстердам, която предприема мерки за ограничаване на свръхтуризма през последните години.