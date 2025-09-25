Най-важната предпоставка за доброто вино са лозята, смята собственикът на винения проект "Ponte dio" Младен Цолов

Бели вина и розета, съчетали в себе си най-доброто, което дава превъзходният Дунавски тероар, предлагат на пазара от винения проект от Враца "Ponte dio", каза за БТА собственикът Младен Цолов. Годишно произвеждат до 10 000 бутилки вино от собствените си лозя край Мизия и монтанското село Славотин. "Най-важната предпоставка за доброто вино са лозята. Нашите масиви се намират в Северозападна България, откъдето е и гордостта на региона - сортът Врачански мискет. В масива край Мизия отглеждаме и сортовете Ризлинг, Шардоне и Траминер. Само бели сортове са, защото Северна България е по-подходяща за тях“, разказа винопроизводителят.

С лозарство започват да се занимават заедно със съпругата си Жана Цолова преди повече от 10 години и вече имат около 350 дка. По думите му благоприятните условия край Мизия, като богата хумусна почва, южен склон и подходящи въздушни течения, спомагат лозята да се развият много добре и още от третата година да започнат да дават добра реколта. Така се стига и до създаването на винения проект, който се ражда като една мечта за впечатляващо вино.

"Ponte Dio" е създаден с визията и желанието да направим нещо изключително. Исках да задоволя собствената си потребност да направя качествено вино, не само за себе си, но и за моите приятели, и всички любители на виното. С идеята, ако се получи и се хареса - да започне да се продава. Много хора имат амбицията да правят хубаво вино, но аз исках нещо повече и го постигнах", сподели Младен Цолов.

Името на проекта свързват с родния си край. "Искахме да отворим една врата, един преход от настоящето към миналото, към историята, към легендите. Затова и кръстихме марката "Ponte dio$, което в превод означава "Божи мост" - природният феномен, който се намира съвсем близо до Враца", обясни бизнесменът. По думите му легенди се носят и за един от сортовете, които отглеждат - "Врачански мискет". Известен още като "Врачанска теменуга", той е древен сорт бяло грозде. Според някои твърдения е бил отглеждан от тракийското племе трибали, които обитавали тези земи около VI-VII век пр. Хр., превръщайки Враца в своя столица. Сортът е изключително ароматен, с вплетени нотки на диви горски теменуги, лимон и кардамон и това се усеща във вината.

"При производството си се съобразяваме с това, което се търси. Ние можем да произведем и 300 0000 бутилки, но не искаме това. Правим вино заради удоволствието да създадеш нещо изключително, с което ценителите на вина да задоволят вкуса си, а не за да завладеем пазара. По пътя към крайния продукт ни помага енологът Надя Минева от винарна "Типченица", която е страхотен професионалист", обясни Цолов.

"В момента основната продукция е от Врачански мискет. Това е и най-харесваното вино в региона. Следващото, което правим, е розе, в по-малка серия, с червено грозде сортове Рубин, Мерло и Каберне", посочи Младен Цолов.

Интересна е историята по създаването на това вино, започнала като грешка и завършила с прекрасен резултат. "В Мизия, освен видовете бяло грозде, отглеждаме и малко декари с Каберне и Мерло, и оттук дойде идеята да направим розе. Обрахме всичко, дадохме го във винарната, но тъй като двата сорта зреят по различно време, се оказа, че единият не е съвсем узрял и смляното грозде има малко по-висока киселинност. За да подобрим вкуса, добавихме презряло грозде от сорт Рубин, с което разполагахме и се получи страхотен вкус. Сега го правим всяка година така. Аз лично много го харесвам, има леко по-сладникави и пикантни нотки на горски плодове", обясни винопроизводителят.

Най-новият продукт на виненият проект "Ponte dio" е от две години и още не е представен в интернет сайта. "Това е "Рубин барел", който отлежава две години в дъбови бъчви и много се харесва. Изключително малка серия е, около 500 бутилки правим на година от него. Виното е чудесно, затова се погрижихме да бъде представено и в подобаващо красиви бутилки, запечатани с восък", сподели още Младен Цолов.

