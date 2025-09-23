Европейските борси започнаха търговията с повишения, подкрепени от рекордите на Уолстрийт

Европейските фондови пазари откриха днешната сесията с печалби, след като новите рекордни стойности на индексите на Уолстрийт подсилиха настроенията на инвеститорите, предава ДПА. В САЩ технологичният сектор беше във фокуса на вниманието, след като "Енвидиа“ (Nvidia) обяви, че ще инвестира 100 милиарда долара в "ОупънЕйАй“ (OpenAI). Партньорството има за цел изграждането и внедряването на системи на "Енвидиа“ с захранвани с мощност от най-малко 10 гигавата за центрове за данни за изкуствен интелект, които ще се използват за обучението и управлението на следващото поколение модели на "ОупънЕйАй“.

Във Франкфурт DAX се повиши с 0,6 на сто до 23 662 пункта, а Euro Stoxx 50 – с 0,3 на сто до 5457 пункта. В Париж CAC 40 нараства с 0,96 на сто до 7905,29 пункта, а в Мадрид IBEX 35 е нагоре с 0,38 на сто до 15 137,9 пункта.

В Лондон FTSE 100 отчита повишение с 0,16 на сто до 9241,26 пункта, а в Цюрих SMI добавя 0,08 на сто до 12 133,94 на сто.

Еврото остана без съществена промяна на равнище от 1,1794 долара. От "Кю Си Партнърс“ (QC Partners) посочиха, че силното евро оказва неблагоприятно влияние върху експортно ориентираната германска икономика, като това е сред причините, поради които през последните месеци DAX изостава от американските пазари.

Фокусът на инвеститорите е насочен към публикуването на индексите на мениджърите по покупките от двете страни на Атлантическия океан. Основното събитие за седмицата обаче е предстоящото обявяване в петък на индекса на разходите за лично потребление (PCE Index) в САЩ за август – предпочитан показател на Управлението за федерален резерв за инфлацията.

Не всички новини от технологичния сектор бяха положителни. Акциите на "Ей Ес Ем И" (ASMI) се понижиха с 2,5 на сто, след като компанията предупреди, че продажбите през четвъртото тримесечие няма да отговорят на очакванията заради по-слабо търсене в сектора на леярството и производството на пластини. "Аикстрон“ (Aixtron) обаче отбеляза ръст от 1,8 на сто.

Акциите на датската "Йорстед“ (Orsted) поскъпнаха с около 7 на сто, след като федерален съдия в САЩ разреши възобновяването на строежа на офшорна вятърна електроцентрала край Роуд Айлънд, въпреки решението на администрацията на президента Доналд Тръмп да спре проекта. Поскъпване отбелязаха и "Нордекс“ (Nordex) с 1,9 на сто и "Сименс Енерджи“ (Siemens Energy) с 2,7 на сто, като последната е подкрепена и от новините за инвестициите на "Енвидиа“ в центрове за данни за изкуствен интелект, където компанията е доставчик на инфраструктура.

С ръст от 3,3 на сто се търгуваха и акциите на ТУИ (Tui), след като дружеството съобщи, че до момента са получени 1,8 милиона резервации за зимния сезон 2025/26 година. Броят им е с един процент по-висок спрямо предходната година, а средните цени остават с три процента по-високи. Туристическата група потвърди целите си за финансовата 2024/25 година.