Малката фирма "Пласека" ЕООД - Монтана търси инженер за своето производство, каза собственикът й инж. Пламен Тодоров

Малката фирма "Пласека" ЕООД - Монтана търси инженер за своето производство, съобщи за БТА собственикът й инж. Пламен Тодоров. Той уточни, че фирмата произвежда различни детайли за машиностроенето, като най-много от тях са цилиндрови втулки за двигатели. Тези втулки се монтират на различни видове двигатели и компресори. Цялата продукция се продава в България, като има партньорски фирми от много години, някои от които са големи дружества с традиции в машиностроенето.

Във фирмата в момента работят 10 души. Сред тях има такива със стаж от 26 години. Работниците получават добри заплати, трудят си в климатизирани помещения на съвременни металообработващи машини, редовно получават работно облекло и работни обувки, каза той.

Търси си организатор на производството - специалист с умения да чертае на компютър. Според собственика Пламен Тодоров най-важното за хората, които искат да работят във фирмата, е да имат желание да се обучават. Той псочи, че работата във всяка фирма има своите специфични особености и който има желание за работа, ще се обучи бързо на тези особености и ще стане добър работник и специалист. Според него в момента има недостиг на квалифицирани специалисти не само заради миграцията им към чужбина, а и поради снижаването на нивото на образованието в България и липсата на достатъчна обвързаност на училищата с фирмите, които наемат работници. Той сподели, че когато някога е бил студент в Русенския университет "Ангел Кънчев" по време на сесия е било трудно да се забележи млад човек в града, докато сега критериите за студентите са снижени и това води до по-ниско ниво на обучение.

Пламен Тодоров е основал фирмата си през 1992 година, а преди това е бил в ръководството на държавни машиностроителни фирми. Макар да е с многогодишен опит в тази сфера, той всеки ден се съветва с хората във фирмата, всеки от тях говори с него като с равен и дава своите идеи. Тодоров смята, че умението да се вслушва в мнението на другите е част от работата на добрия мениджър.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. „Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.