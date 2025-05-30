Нови житни култури ще бъдат представени на традиционния Ден на фермера в Садово

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Нови житни култури бяха представени на гостите на традиционния Ден на фермера в Садово днес. Събитието се провежда ежегодно в Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" (ИРГР). На снимката: доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на института Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Садово,  
30.05.2025 11:03
 (БТА)

Нови житни култури щ бъдат представени на гостите на традиционния Ден на фермера в Садово днес. Събитието се провежда ежегодно в Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" (ИРГР).

"Това събитие се организира абсолютно всяка година. Това си е традиционен Ден на фермера, на който представяме нашите нови сортове основно от житни, алтернативни култури. Днес ще представим новите сортове пшеница, ечемик, ръж, овес, както и алтернативни култури и култури, подходящи за биологично земеделие", коментира пред БТА доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на института. 

Тя посочи, че най-характерни за района на Садово видове са фъстъците и сусамът.

След официалното откриване на празника присъстващите ще имат възможност да посетят демонстративното поле на института, където на практика ще се запознаят със сортовете пшеница, ечемик, тритикале, ръж, овес и зимен грах, създадени в ИРГР. Посетителите ще могат да наблюдаваха и демонстрация на селскостопански дронове. 

По-късно гостите ще бъдат запознати с целите и резултатите, постигнати по проект "Проучване на генетичното разнообразие на видовете Aegilops във флората на България", който е финансиран от Фонд "Научни изследвания", допълни още доц. Узунджалиева. 

В програмата на събитието е заложена и дискусия на тема интелигентно земеделие - бъдещето на селскостопанското производство, в която гостите ще могат да вземат участие. 

/ИЦ/

