Нови житни култури ще бъдат представени на традиционния Ден на фермера в Садово

Нови житни култури щ бъдат представени на гостите на традиционния Ден на фермера в Садово днес. Събитието се провежда ежегодно в Института по растителни генетични ресурси "Константин Малков" (ИРГР).

"Това събитие се организира абсолютно всяка година. Това си е традиционен Ден на фермера, на който представяме нашите нови сортове основно от житни, алтернативни култури. Днес ще представим новите сортове пшеница, ечемик, ръж, овес, както и алтернативни култури и култури, подходящи за биологично земеделие", коментира пред БТА доц. д-р Катя Узунджалиева, директор на института.

Тя посочи, че най-характерни за района на Садово видове са фъстъците и сусамът.

След официалното откриване на празника присъстващите ще имат възможност да посетят демонстративното поле на института, където на практика ще се запознаят със сортовете пшеница, ечемик, тритикале, ръж, овес и зимен грах, създадени в ИРГР. Посетителите ще могат да наблюдаваха и демонстрация на селскостопански дронове.

По-късно гостите ще бъдат запознати с целите и резултатите, постигнати по проект "Проучване на генетичното разнообразие на видовете Aegilops във флората на България", който е финансиран от Фонд "Научни изследвания", допълни още доц. Узунджалиева.

В програмата на събитието е заложена и дискусия на тема интелигентно земеделие - бъдещето на селскостопанското производство, в която гостите ще могат да вземат участие.