Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.04.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.04.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.13349
|
0.882231
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.17098
|
3.1536
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.25947
|
0.793985
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05444
|
0.486751
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4937
|
4.01011
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.83774
|
12.7588
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62119
|
3.81506
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33769
|
0.427773
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32995
|
4.29194
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.85764
|
205.861
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.08282
|
9235.15
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.89288
|
2.04379
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.11707
|
47.2351
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.36105
|
73.4727
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21533
|
82.2822
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.2313
|
812.15
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.83472
|
11.319
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.08554
|
2.44766
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72807
|
5.7868
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.02933
|
0.971506
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16508
|
31.5948
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.67198
|
2.14042
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92942
|
2.5449
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.80827
|
5.53015
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34959
|
0.740966
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.30812
|
18.8391
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.77963
|
20.9221
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81297
|
0.551581
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.89087
|
10.1103
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5676.05
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
news.modal.header
news.modal.text