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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.04.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.04.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.04.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
01.04.2025 17:52
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.13349

0.882231

Бразилски реал

BRL

10

3.17098

3.1536

Канадски долар

CAD

1

1.25947

0.793985

Швейцарски франк

CHF

1

2.05444

0.486751

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4937

4.01011

Чешка крона

CZK

100

7.83774

12.7588

Датска крона

DKK

10

2.62119

3.81506

Британска лира

GBP

1

2.33769

0.427773

Хонконгски долар

HKD

10

2.32995

4.29194

Унгарски форинт

HUF

1000

4.85764

205.861

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.08282

9235.15

Израелски шекел

ILS

10

4.89288

2.04379

Индийска рупия

INR

100

2.11707

47.2351

Исландска крона

ISK

100

1.36105

73.4727

Японска йена

JPY

100

1.21533

82.2822

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.2313

812.15

Мексиканско песо

MXN

100

8.83472

11.319

Малайзийски рингит

MYR

10

4.08554

2.44766

Норвежка крона

NOK

10

1.72807

5.7868

Новозеландски долар

NZD

1

1.02933

0.971506

Филипинско песо

PHP

100

3.16508

31.5948

Полска злота

PLN

10

4.67198

2.14042

Румънска лея

RON

10

3.92942

2.5449

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.80827

5.53015

Сингапурски долар

SGD

1

1.34959

0.740966

Тайландски бат

THB

100

5.30812

18.8391

Турска лира

TRY

100

4.77963

20.9221

Щатски долар

USD

1

1.81297

0.551581

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.89087

10.1103

Злато (в трой унции)

XAU

1

5676.05

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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