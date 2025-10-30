Община Троян ще подаде проект за изграждане на комбинирано спортно игрище в с. Дебнево по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г., решиха на днешното си заседание общинските съветници в планинския град.

Предложението предвижда изграждане на игрище с размери 26 на 16 метра, подходящо за футбол, баскетбол и волейбол, върху парцел с площ 607 кв. м в централната част на селото, зад сградата на читалището. Предвижда се и разполагане на трибуни със седалки за зрители. Площадката ще е с изкуствена настилка, ограничена от бетонов праг и оградена с мрежа до височина 5,30 метра. Планирани са строително-монтажни дейности за изграждане на игрището, полагане на изкуствена настилка и разграфяване на игрището за три вида спорт, изработване на ограда. В проекта е предвидена също доставка на оборудване за всеки от спортовете, изграждане на ел. инсталация за захранване на прожектори, поставяне на трибуни за зрители и изпълнение на алейна мрежа, обслужваща трибуните. Индикативната стойност на инвестицията е около 300 000 лв., а срокът за подаване на проекта е 3 ноември.

Очаква се в проекта да има собствено финансово участие на общината в размер между 10 и 30 на сто от общата му стойност. В подкрепа на целесъобразността на предложението от Общината изтъкват, че в Дебнево се обучават 44 деца и ученици, 12 други живеят в селото, но учат в Троян, и всички те се нуждаят от подходящ обект за активен спорт и отдих.