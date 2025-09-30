Семинар за профилактиката на оралните заболявания при децата ще се състои на 1 октомври в Монтана

Семинар „Популяризиране на Националната програма за профилактиката на оралните заболявания при децата от 0 до 18 - годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания“ ще се състои на 1 октомври в Монтана, съобщи за БТА регионалният координатор на програмата д-р Пепина Владимирова.

Събитието ще се проведе в конферентната зала на Хотел „Житомир“. Лектори ще бъдат председателят на БЗС Д-р Борислав Миланов, зам.-председателят на Контролната комисия на БЗС д-р Светослав Гачев и ръководителят на Катедра по детска дентална медицина, Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет - София проф. д-р Наталия Грънчарова. Участници от БЗС – област Монтана са регионалният координатор д-р Пепина Владимирова и председателят на Районната колегия на БЗС д-р Деница Борисова – Петрова.

Семинарът се организира от Българския зъболекарски съюз, съвместно с Националния координационен съвет на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България и Регионалния координатор на Програмата в област Монтана д-р Пепина Владимирова.