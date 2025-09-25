Община Шумен въвежда промяна в маршрута на автобусна линия заради ремонт на ул. „Дедеагач“ в града

Община Шумен въвежда промяна в маршрута на автобусите по линия № 9А, заради ремонта на ул. „Дедеагач“ в града, които след площад „България“ ще се движат по маршрута на автобусна линия № 9. Ограничава се също престоят и паркирането на обръщача за автобуси до механа в кв. „Тракия“. Това съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

Във връзка със строително-ремонтни дейности в района е въведена временна организация на движение, която е в сила от 23 септември, като е предвидено поетапно пълно затваряне на пътното платно в участък от ул. „Дедеагач“. Промяната се въвежда на етапи, заради подмяната на канализация, извършването на укрепителни дейности, както и поради засилен трафик в района. Първият етап е в участъка от ул. „Странджа“ до ул. „Родопи“, а вторият - от ул. „Родопи“ до ул. „Дедеагач“, като временната организация на движение там ще е до 6 октомври, отбелязват от общинския пресцентър.

Оттам отправят призив към шофьорите да се съобразяват с поставените знаци за временна организация и да се движат с повишено внимание в района.

От 3 септември ще започнат ремонтните дейности по ул. „Лозенград“, а след това по ул. „Дедеагач“, за да не се затруднява движението в района, а ремонтът на ул. „Червена роза“ ще се изпълнява успоредно с ул. „Университетска“.

Община Шумен е рехабилитирала 54 улични участъка в града и улици в 24 села за около 20 месеца. На 15 август започнаха ремонти и на две от най-натоварените пътни артерии в Шумен – ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“.