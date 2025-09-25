През 2026 г. се обмисля разкриване на още една яслена група в Ямбол, каза председателят на Общинския съвет Антон Шиков

През 2026 г. се обмисля разкриване на още една яслена група в Ямбол. Това коментира пред медии председателят на Общинския съвет в града Антон Шиков след днешното редовно заседание на съветниците. Той не подкрепи предложението за увеличаване на допустимия брой деца в осемте функциониращи групи в двете детски ясли в града от 16 на 20.

За догодина ще се търсят възможности Община Ямбол да финансира допълнителна група. Много е важно децата, особено в тази възраст, да са по-малко в група, както е в останалите европейски държави. Основният проблем е недостиг на персонал, материална база има. В момента положението е заварено, децата са записани, групите вече работят. Сега или следващите месеци няма как да бъде разкрита нова група, каза още Шиков.

Съветниците подкрепиха предложението на кмета Валентин Ревански за увеличаване на допустимия брой деца в яслените групи. Според подадените заявления за постъпване в ясла до юни 2026 г. общият брой на децата се очаква да стане 185, т. е. по 23 деца средно на група. Целта е по-пълно обхващане и полагане на здравни грижи за децата, беше посочено в мотивите на вносителя.