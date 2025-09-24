Противопожарни екипи и доброволци са локализирали пожар, застрашаващ домовете и дворовете на хората в северния квартал на Сухиндол

Противопожарни екипи и доброволци са локализирали пожар, застрашаващ Сухиндол. Сигналът е подаден днес около 14:30 часа, каза за БТА кметът на общината инж. Пламен Чернев.

На място са изпратени противопожарни екипи от Велико Търново, Павликени, Полски Тръмбеш и Севлиево. Горели са храсти, треви и иглолистна растителност от държавния горски фонд. Огънят е обхванал над 100 декара в северната част на града.

Застрашени са били къщите и дворовете на хората, но с бързата намеса на огнеборците и доброволците и благодарение на прокараните просеки в пресечената местност, огънят е овладян. По случая е образувано досъдебно производство. Една от версиите за възникване на пожара е, че той е тръгнал от двора на възрастен мъж, който е приготвял зимнина на открит огън.

Заради вятъра пламъците са се разраснали и са тръгнали към гората. Няма пострадали хора и нанесени материални щети. През следващите часове районът ще бъде под наблюдението на противопожарните екипи, уточни кметът на общината.