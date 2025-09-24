Мъж на 27 години от Перник е задържан за нанасяне на побой на 75-годишен непознат, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Мъжът е задържан за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди, уточниха от пернишката полиция.

Сигналът е бил подаден вчера (23 септември) от потърпевшия. Той съобщил, че на ул. „Протожерица“ в Перник, е бил нападнат от непознат. Мъжът съобщил, че е бил удрян в областта на главата.

Служители на Първо Районно управление (РУ) са реагирали незабавно и са задържали извършителя – 27-годишен перничанин.

Изяснено е, че двамата не се познават, както и че възрастният мъж е нападнат без причина. На нападателя е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа, образувано е бързо производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

През месец юни пернишката полицията е работила по случай на хулиганство. Мъж на 25 години е бил нападнат и му е нанесен побой от неизвестен за него мъж. По данни на потърпевшия той е удрян с ръце и глава в областта на тялото, и челюстта. Извършителят на деянието е напуснал мястото. Служители на Второ Районно управление предприели действия за установяването и залавянето му. Той е 49-годишен и е познат на органите на реда.