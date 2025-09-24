Центърът за иновации в отбраната ще гарантира стратегическата независимост на България, каза заместник-министър Мартин Дановски

Центърът за иновации в отбраната ще гарантира стратегическата независимост на България чрез изследвания и разработки с двойна употреба, заяви Мартин Дановски, заместник–министър на иновациите и растежа, при откриването на конференцията „Технологичната автономия на ЕС: стратегии, финансиране и реализация“. Форумът е организиран от Софийския форум за сигурност и Посолството на Испания в София.

Центърът ще подкрепя международното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, като същевременно ще синхронизира проекти със стандартите на НАТО и ЕС, каза Дановски.

В края на юни правителството прие решение за създаване на Център за иновации в отбраната като звено в „София Тех Парк“. Центърът за иновации в отбраната има за цел да развие технологични способности за създаване на иновации в областта на технологиите с двойна употреба и в началото ще се фокусира върху безпилотните летателни апарати и други средства, свързани с националната сигурност, каза на 25 юни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

В Министерството на иновациите и растежа разработваме комплексен подход към новите предизвикателства. Целта е да позиционираме България не просто като участник, а като важен играч в регионалните и глобални вериги на стойността. Нашият стратегически подход се гради на три основни стълба. Първият е да поддържаме стратегическо прогнозиране, което да насочва нашите решения. Вторият е целенасочена инвестиция в критични технологии – технологии, които ще формират нашето общо бъдеще. Третият е устойчив подход чрез публично-частно партньорство, коментира Мартин Дановски.