Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Снимка: Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус (архив)
Ямбол,  
23.09.2025 07:00
 (БТА)

С официална церемония в Авиобаза „Безмер“ ще бъде дадено началото на международната летателна тренировка European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), съобщиха от военното формирование. Учението е съвместно между военновъздушните сили (ВВС) на България, Италия, Испания, Гърция и Литва, като ще продължи до 3 октомври. 

Основните райони за тактическа подготовка и изпълнение на задачи ще бъдат летищата Безмер и Чешнегирово. В рамките на тренировката ще бъдат изпълнявани тактически заходи за кацане, полети на малка височина, тактически полети, десантиране на войски и товари, както и авиомедицинска евакуация.

В тренировката, освен военнотранспортните самолети „Спартан“ (C-27J Spartan), за първи път ще участват и държави, опериращи със самолети Casa C-295. Целта е на повишаване на оперативната съвместимост и оптимизиране на ресурсите.

Българските ВВС бяха домакин на международната летателна тренировка European Spartan Exercise и през 2022 година, като тогава страната ни прие учението за пети път.

