Над 80 процента от установените в полицейска операция в Кърджалийско нарушения са за превишена скорост

Повече от 80 на сто от установените в рамките на специализирана операция на територията на област Кърджали са за превишена скорост. Това показват резултатите от акцията, публикувани сайта на Областната дирекция на МВР.

За периода 9 – 15 септември са били проверени 2660 моторни превозни средства с цел ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия, контрол на водачите за правоспособност, превишаване на разрешената скорост, употреба на алкохол и наркотични вещества. Установени са 1451 нарушения от които 1175 са клиповете за превишена скорост. За тях ще бъдат издадени електронни фишове. По време на операцията са връчени 197 електронни фиша и 16 наказателни постановления. За други нарушения на Закона за движение по пътищата са съставени 66 акта и 210 фиша, пише още в публикуваната информация.

От Областната дирекция на МВР припомнят на сайта си, че само преди седмица, в периода 2 – 8 септември са били заснети 1734 клипа за превишена скорост от общо 2416 констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата. Изразено в проценти, нарушенията за превишена скорост през изтеклата седмица в област Кърджали са били малко над 70 процента от всички констатирани.