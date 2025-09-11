Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 септември звената за пожарна безопасност са реагирали на 134 сигнала за произшествия. Общо 96 пожара са потушени.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които два в жилищни сгради; четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки; шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са 78 пожара, от които 27 в отпадъци; 45 – в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи, 20 – като техническа помощ, както и за оказване на помощ на пострадали граждани.

Регистрирани са и 10 лъжливи повиквания.