В област Хасково 1025 физически лица не са декларирали доходите си от 2024 г.

В област Хасково 1025 физически лица не са декларирали доходите си от 2024 година. Това установи проверка на Националната агенция по приходите (НАП), която започва информационна кампания спрямо неизрядните платци, съобщиха от офиса на данъчната администрация в Хасково.

Лицата, за които има данни, че са получили доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в интернет, наеми и други, но са пропуснали да ги декларират, ще получат писма, имейли или обаждане по телефона. Гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от приходната агенция.

НАП разполага с информация за получените през 2024 г. от физически лица суми, като данните са подадени от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии, уточниха от данъчната служба.

Срокът за деклариране на доходи от миналата година изтече на 30 април. До тази дата близо 22 000 жители на област Хасково изпълниха задължението си, като над 86 процента от данъкоплатците в региона го направиха онлайн. Близо 630 души са изпратиха формулярите си по пощата, а почти 2500 души ги подадоха лично в офиса на приходната агенция.