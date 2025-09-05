Общо 130 души от 11 населени места в Търговищко получават здравно-социални услуги в дома си по проект на Общината

Общо 130 души от 11 населени места в община Търговище получават безплатни здравно-социални услуги в дома си по проект на Общината. Той се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд, информират от пресцентъра на Общината.

Проектът „Иновативни здравно-социални услуги в община Търговище“ се изпълнява от осем месеца, а всички потребители получават помощ в домакинските задължения, съдействие за закупуване на храна и лекарства, за заявяване на административни услуги и други. Подходът при предоставяне на услугите е индивидуален, в зависимост от потребностите и желанията на нуждаещите се.

Социалната подкрепа е насочена към самотноживеещи граждани с увреждания, които независимо, че нямат определена чужда помощ, разполагат със съответните медицински документи, удостоверяващи невъзможността им за самообслужване за определен период от време. Целева група са и самотноживеещи в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

Услугите се предоставят от специално нает и обучен по проекта персонал. Той включва 16 домашни помощници, социален работник и медицински специалист. С цел повишаване качеството на предоставяните услуги и професионалните умения периодично се провеждат индивидуални или групови супервизии, а темите се определят в зависимост от текущите потребности на заетите в предоставянето на услугите.

Екипът на проекта посещава ежемесечно и потребителите на услугите в домовете им с цел извършване на контрол по изпълнението на задълженията на домашните помощници. Активно се търсят мнението и препоръките на потребителите за повишаване качеството на услугите.

Потребители се набират по време на целия период на изпълнение на проекта, който е с продължителност до 2 януари 2027 г. Кандидатите могат да подават документи в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на улица „Първи май” №4. Допълнително информация за услугите може да се получи на телефони: 0601/6 87 39 и 0879 292 821. Образци на необходимите заявление и списък на всички необходими документи за кандидатстване са публикувани в сайта на Общината.