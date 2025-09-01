Сръбският съд е решил Паскал да бъде върнат в България, каза Даниел Митов

Сръбският съд е решил Никола Николов - Паскал да бъде върнат в България, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването „Тази сутрин“ на бТВ.

Митов обясни, че това е станало след искането на МВР към сръбските власти. „МВР е било наясно къде се намира той. Изискана е неговата екстрадиция от Сърбия. Сръбският съд е взел такова решение и затова той се е прибрал тук“, допълни той.

Министърът каза още, че ще бъдат разследвани твърдения, че Паскал е влизал в страната и след като е бил обявен за общодържавно издирване.

Според това, което знам - неговата последна регистрация на „Капитан Андреево“, като влизане, е била на 13 март 2024 година, преди да бъде обявен за общодържавно издирване, което се е случило на 6 април. А в Шенгенската информационна система Никола Николов е бил регистриран през юли 2024 г., обясни Даниел Митов.

Митов обяви, че ще бъдат проверени данни, както и твърденията на съда, който пусна под гаранция Паскал, че „действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България“, както и изтъкнатото от адвокатите му, че призовките не са изпращани на адресите, дадени от защитниците.

По думите на Даниел Митов не може да има договорка между Паскал и управляващите, или между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Паскал. „Аз лично много се съмнявам изобщо Бойко Борисов и Паскал някога да са си чували гласовете и изобщо да са се виждали. Това е абсурд“.