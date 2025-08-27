Общинският съвет в Калояново ще гласува изпълнението на бюджета на общината за миналата и за първата половина на тази година

Общински съвет - Калояново ще гласува докладна относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 31 декември 2024 година, както и касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30 юни 2025 г. Това са две от точките на насроченото за 16:30 часа заседание в сградата на общинската администрация. Дневният ред е публикуван на страницата на общината в интернет.

Общинските съветници ще гласуват и предложение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение на Областна дирекция “Земеделие“– Пловдив за нуждите на Общинска служба по земеделие – Калояново. Съветниците ще разгледат и предложение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем на язовир - публична общинска собственост.

Общинският съвет в Калояново ще приеме решение за съществуване на паралелка по държавен прием в VIII клас за учебната 2025-2026 година с брой ученици под минимума, както утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единен разходен стандарт за съответната дейност. Ще бъде гласувано и предложение за откриване на трета целодневна смесена група към Общинска детска градина „Никола Инджов“ в с. Ръжево Конаре за учебната 2025/2026 год. Ще бъде разгледана и докладна относно структура на детски и учебни заведения на територията на община Калояново и утвърждаване на групите в детските градини и паралелки под норматив в училищата за учебната 2025/2026 година.

Общинските съветници предстои да гласуват предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение в редица наредби на територията на община Калояново. Сред тях са наредбите за управление на отпадъците, за промяна на маршрутните разписания и нов курс по съществуваща линия от общинската транспортна схема, както и наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за изграждане и опазване на зелената система, за рекламната дейност, за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения, за управление на общинските пътища в община Калояново, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и за гробищните паркове на територията на община Калояново.