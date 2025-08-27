Експерти от НОИ отговаряха на въпроси за превалутирането в четири дома за възрастни хора в София

Експерти от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в София посетиха четири дома за стари хора, намиращи се на територията на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Екипи на институцията са се срещнали с настанените в домовете в кварталите "Зона Б-5", "Илинден", "Дървеница" и "Горна баня". Повод за тяхното гостуване е предстоящото от 1 януари 2026 г. влизане на България в еврозоната и следващите от това промени в изплащането на всички видове пенсии и обезщетения, отпускани от държавното обществено осигуряване.

Като част от националната информационна кампания на НОИ за въвеждането на еврото представителите на осигурителния институт са се срещнали с възрастните хора и са отговорили на техните въпроси относно промените в изплащането на пенсиите след преминаването на единната европейска валута. Експертният екип е информирал възрастните за реда и начина на превалутиране на пенсиите и възможностите да получат предварителна информация за размера на пенсиите им в евро от началото на следващата година. Служителите на НОИ са ги уверили, че при въвеждане на еврото няма да е нужно да се подават каквито и да е заявления в Националния осигурителен институт. Пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, като закръгляването ще бъде изцяло в полза на пенсионерите, уточниха от НОИ.

Освен по темата за въвеждането на еврото, възрастните хора са получили отговори и на всички свои въпроси, свързани с пенсиионното производство.

Информационна кампания за въвеждането на еврото на НОИ се провежда в цялата страна, като основен акцент в нея са социалните услуги за стари хора – домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и др, обясниха от държавното осигуряване. Оттам допълниха, че в кампанията са ангажирани всички 28 териториални поделения в страната, които със съдействието на местните власти ще се опитат да достигнат до жителите и на по-малките населени места.

Ръководството на осигурителния институт си е поставило за цел експертите да се срещнат с възможно най-голям кръг от заинтересовани лица. Фокусът на предоставяните материали и на провежданите срещи е върху разясняването на цялата процедура по превалутирането на осигурителните плащания и предотвратяване на възможностите за злоупотреби с доверието на хората, допълват от НОИ.

В интервю за БТА в началото на август управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова посочи, че един от приоритетите на институцията ще е свързан с въвеждането на еврото. Караиванова подчерта, че при въвеждане на еврото пенсионерите не е нужно да подават никакви заявления в НОИ.