Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Велковци ще изберат на извънредно заседание общинските съветници в Брезник

Общинският съвет в Брезник се събира на извънредно заседание, на което предстои да бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Велковци. Точката е сред включените в дневният ред на сесията, публикуван на официалния сайт на общинската администрация. Заседанието ще се проведе в малкия салон на Народно читалище "Просвещение - 1870" и ще започне в 10:30 ч.

БТА припомня, че кметът на село Велковци Валентина Любенова подаде заявление да бъде освободена от поста поради лични причини. Със свое решение Общинската избирателна комисия в Брезник взе решение за прекратяване на правомощията ѝ, а по случая бе уведомена Централната избирателна комисия. На последващ етап се очаква президентът Румен Радев да издаде указ и да насрочи избори в населеното място.

По време на извънредното заседание днес съветниците в Брезник ще гласуват още две докладни записки. Първата от тях е във връзка с приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала. Предстои да бъде приета и промяна в поименния списък за капиталови разходи на Общината през текущата година.