Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училища и детска градина ще обсъди Общинският съвет в Стамболово

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училища и детска градина ще обсъжда Общинският съвет в Стамболово на днешното си 27-о редовно заседание. Проектът за дневен ред и докладните за сесията са предоставени на БТА.

Съгласно предложението в три учебни заведения в общината и детска градина се предвижда от следващата учебна година да бъдат сформирани общо пет маломерни паралелки и шест слети класа. За дофинансиране ще са необходими общо 38 595 лева.

В проекта за дневен ред на сесията са залегнали 13 точки. Ще бъде разгледано състоянието на общинския дълг към края на 2024 година, като според докладната към тази дата Общината няма задължения. Отчети представят Общинският съвет за работата си през първото полугодие на тази година и общинската администрация за изпълнението на бюджета за миналата година.

На дебат ще бъде подложено и съгласието за подписване на две заповеди на записи в полза на Държавен фонд "Земеделие", с което да се обезпечат плащанията по проекти. Ще се обсъди и гласува също така кандидатстването по проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на който се предвижда изграждането на база и осигуряването на медицинска апаратура и обзавеждане на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена.