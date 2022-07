 Младежки фестивал My Sofia. Youth with causes започва на 12 август в София

Младежки фестивал My Sofia. Youth with causes стартира на 12 август.

Искаме да провокираме, подкрепим и вдъхновим младите хора на София да създават по-добър живот за себе си и околните“, заявява Мирослав Боршош, зам.-кмет на София, по повод пилотното издание на тридневния фестивал, което започва на 12 август - Международен ден на младите хора, на езерото в Панчарево. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

В Европейската година на младежта София подкрепя инициативи за младите хора с много музика, както и кампании с кауза и спорт.

Фестът ще се състои на площ от 5 декара в новооткритото пространство Agora, в непосредствена близост до ВЕЦ – Кокаляне, езерото Панчарево. Входът е безплатен.

Активностите са насочени към младите хора на София, техните приятели и семейства. През тази година събитието поставя под светлините на прожекторите четири кампании с кауза: "Осинови любовта. Спаси живот!НО" на "Четири лапи"; превенция на употребата на наркотичните вещества на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община (ПИЦ по ПН – София); превенция на психичното здраве на фондация "Анимус" и подкрепа на хората с множествена склероза с фондация "МС – Мога Сам" с инициативата "Създай жерав".

Фестивалът предлага открити уроци по йога, пилатес, зумба, водени от професионални инструктори, а любителите на суинга ще имат възможност да потанцуват с треньори.

В трите дни на фестивала желаещите ще могат да гребат с олимпийската шампионка Румяна Нейкова. Достъп до безплатни уроци по академично гребане и кану-каяк ще предоставят спортни кубове на територията на Панчаревското езеро.

Библиобусът на Столичната библиотека ще издава безплатни читателски карти на младежите до 29 г. и ще среща посетителите с известни български писатели.

На 12 август (петък) Милица Гладнишка с Мишо Йосифов секстет и Васил Спасов (пиано) ще представят на публиката проекта "Като на кино" с филмова и анимационна музика. В събота, на 13 август, DJ парти и огнено шоу очаква феновете на електронната музика.

За малките посетители организаторите са се погрижили с разнообразни ателиета и работилници: рисуване с Иван Яханджиев; модно ателие "Новата стара дреха"; изработка на хвърчила; изработка на бижута и маски от стари вещи; рисуване върху текстил; открит урок по пеене; катерене по дърво – система мънки; малка въжена градина.

Партньори на фестивала са "Агора", Столична библиотека, район "Панчарево", фондация "МС – Мога Сам", "Четири лапи", ПИЦ по ПН – София, фондация "Анимус", Pulse Fitness, Sport Depot, Kлуб по академично гребане "Академик", Спортен клуб по кану-каяк “Водна земя“, Спортен клуб "Гребен клуб Армеец", Спортен клуб "Гребен клуб ЦСКА – СНЦ", Спортен клуб по кану-каяк "Искър – Панчарево", Спортен клуб "Кану-каяк ЦСКА", Спортен клуб по гребане "Академик – София“, Спортен клуб по гребане "Левски – София".