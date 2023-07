Второто издание на младежкия фестивал My Sofia. Youth with causes е на 11 и 12 август

Второто издание на младежкия фестивал на столицата My Sofia. Youth with causes ще се състои на откритата сцена на кино „Кабана" в парка пред НДК, съобщават от Столичната община.

Двудневното събитие със свободен достъп се провежда по повод Международния ден на младите хора – 12 август, като има амбицията да отговори на интересите на модерния млад градски човек.

„На 11 и 12 август София се превръща в град на младите и активните - с музика, кино под открито небе и кампании с каузи“, казва заместник-кметът на София – Мирослав Боршош.

Симо и Богдана от „БГ радио" ще отправят забавни предизвикателства към публиката с награди, обвързани с каузите на фестивала. Представяне на иновативни младежки стартъпи, арт ателиета за рисуване с известни художници, работилници за превръщане на стари дрехи в красиви бижута, книги, срещи с популярни автори, открити тренировки с лицензирани инструктори и уроци по суинг са част от активностите, които фестивалът ще предвижда.

На откритата сцена, в първата фестивална вечер, 11 август, петък, концерт ще изнесе група „Остава“. На 12 август ще има прожекция на „Опасен чар“, комедията на режисьора Иван Андонов с участието на Тодор Колев.

През 2023 г. събитието поставя под светлините на прожекторите четири кампании с кауза – за осиновяване на бездомни животни, за превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества, за ранно диагностициране на рак на кожата, ХИВ/СПИН, за подкрепа на хора с интелектуални затруднения.

/ДД