Заради репартиране на автокран се ограничава движението по пътя Търговище – Тутракан, въведени са обходни маршрути

Маргарита Колева
Снимка: БТА, архив
София,  
29.11.2025 12:22
Временно се ограничава движението при км 62 на път II-49 Търговище - Разград - Кубрат – Тутракан, между Каменово и  Кубрат за всички автомобили, поради репатриране на автокран, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Обходните маршрути са от път  II-49 по път III-2001 за Гложево и след това по път III-2003 Гложево – Равно - Каменово до път II-49 и обратно, както и от път II - 49 по път III - 4902 Просторно - Завет -  Кубрат и обратно. Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция". 

 

 

