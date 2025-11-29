Заради репартиране на автокран се ограничава движението по пътя Търговище – Тутракан, въведени са обходни маршрути

Временно се ограничава движението при км 62 на път II-49 Търговище - Разград - Кубрат – Тутракан, между Каменово и Кубрат за всички автомобили, поради репатриране на автокран, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обходните маршрути са от път II-49 по път III-2001 за Гложево и след това по път III-2003 Гложево – Равно - Каменово до път II-49 и обратно, както и от път II - 49 по път III - 4902 Просторно - Завет - Кубрат и обратно. Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".