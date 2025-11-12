Апелираме към работодателите да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица"

Апелираме към работодателите да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза председателят на парламентарната група на "БСП –Обединена левица" Драгомир Стойнев пред журналисти в кулоарите на парламента. Не че не може бюджетът да бъде внесен и без решение на Националния съвет, но това е консултативен орган, важен орган, и ние от "БСП –Обединена левица" наистина апелираме към работодателите да бъдат там. Той допълни, че именно съветът е възможно най-демократичната процедура. Някой трябва да защитава интереса на работниците, допълни Стойнев.

Има сериозна социална политика в този бюджет и аз искам да благодаря и на ГЕРБ, и на "Има такъв народ" (ИТН) за разбирането, че в този момент лека-полека трябва да се възстановява справедливостта и да се защитава интересът на работниците, каза още Драгомир Стойнев.

Темата за повишаването на ДДС никога не е стояла пред БСП, допълни той и припомни, че БСП винаги е настоявала за диференцирани ставки на ДДС, тоест за намаляване на ДСС, касаещо лекарства, учебници, социалните услуги.

Радвам се, че на всички им стана ясно, че няма как работниците, бедните хора да понесат тежестта на финансите и че ДДС си остана същото, каза още той.

На този етап е трудно да се направят големи, не бих казал отстъпки, а по-скоро промени в предложения бюджет. Но моето лично мнение е - на този етап това е възможно най-приемливият бюджет, който може да бъде изготвен, заяви Стойнев.

Той допълни, че и работодатели, и синдикати са се съгласили за увеличаване на минималните осигурителни прагове. По повод предложението за увеличаването на максималния осигурителен доход Драгомир Стойнев каза, че работодателите са против, но БСП винаги е настоявала за това. Радваме се, че го вдигнахме, защото по-богатите хора трябва да понесат по-голяма тежест, а не този, който е на минимална заплата, допълни той.

С вдигането на данък дивидент започна обратното броене на пликчетата, каза още Стойнев. Той обяви, че има не едно, а няколко имена за особен управител на „Лукойл“. Не е само едно има, е са няколко, затова не искам да казвам нищо, защото са няколко, не е един, каза той.

Стойнев опроверга мнението на „Продължаваме промяната – Демократична България“, че държавата била лош стопанин и по никакъв начин петролната компания не трябва да попада в ръцете на държавата, какво щели да кажат облигационерите. "Само че аз питам - някои хора, които искаха да разбият Българският енергиен холдинг (БЕХ), да извадят двете най-печеливши дружества като Булгартрансгаз и Eлектросистемния енергиен оператор (ЕСО) дали питаха тогава облигационерите", каза Стойнев.

Той отбеляза още, че най-големите и печеливши петролни компании са държавни. Как така могат държави да им управляват петролните компании обаче само в България не можело, допълни Стойнев.

Драгомир Стойнев определи някои от бонусите, раздадени в държавната администрация, като скандални. По думите му трябват реформи и една от тях трябвало да бъде на социално-осигурителната система. БСП е готова да направи тази реформа, а именно социалното подпомагане да бъде откъснато от осигурителна система, каза той. Разбира се, че хората трябва да продължават да си получават доходите, но да не бъде за сметка на осигуровките или на това разпределение, което е справедливото в осигурителната система. За това се говори от 15 години, но БСП ще има нужда от подкрепа, за да направи реформата, каза Драгомир Стойнев.