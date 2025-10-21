Гърция включи в първичната си национална пътна мрежа затворения път на незаработилия граничен преход край Рудозем

Министeрството на инфраструктурата, транспорта и корабоплаването на Гърция включи в първичната национална пътна мрежа пътя от българската граница към селата Димарио и Меливия, съобщи специализираният в областта на пътническия и товарния транспорт гръцки сайт Metaforespress.gr. Става въпрос за участъка от затворения новоизграден път от незаработилия граничен преход край Рудозем и пътя от село Димарио до село Меливия.

"Паралелно, в рамките на ангажиментите, поети от Министерството на националната икономика и финансите с включването на съответния проект за финансиране по програмата Interreg V-A „Гърция – България“ 2014–2020, съществува неотменимо задължение новият път да бъде пуснат в движение и да започне да функционира новият пункт за влизане и излизане от страната, за да се счита проектът за завършен и действащ", пише още в публикацията на сайта.

От правителствения вестник на Гърция става известно, че решението е на министър Христос Димас от 17 септември 2025 година, а актът е обнародван на 1 октомври, том IV, бр. 751, под номер №150678.

Новоизграденият път Димарио – Българската граница, както и бъдещият участък Меливия – Димарио, който предстои да бъде изграден, вече се считат за част от основната републиканска пътна мрежа, която свързва Гърция с България при граничния пункт Димарио – Рудозем. Новият път ще свърже пряко Северна Гърция с Южна България, подобрявайки достъпа между двете страни. Съоръжението е част от трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). Участъкът е определен от национално и европейско значение, пише в документа.

Дължината на участъка от Меливия до българската граница е около 16,5 км, а от село Димарио до границата – 8 км.

Първоначален договор за строителство е подписан на 18 май 2018 г. и е приключен на 31 март 2024 г. Пътят е проектиран като междурегионален (категория AII) с проектна скорост 40 км/час поради планинския терен. Съоръжението е част от трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). Проектът е финансиран по програмата Interreg V-A „Гърция – България“ 2014-2020, а завършването му е условие за закриване на финансовите препоръки на ЕС.

Пътят през незаработилия граничен преход край Рудозем трябваше да бъде отворен на 1 януари, когато България стана пълноправен член на Шенгенското пространство. Заради довършителни работи и изграждане на допълнителни подпорни стени и укрепване на ската от гръцка страна, трасето остана затворено. Въпреки протестите на местните жители, които се надяваха по новия път да стигат по-бързо до Егейско море, гръцките власти не разрешиха преминаване на автомобили по него.

В момента след граничния пункт на гръцка територия има поставени в три реда бетонни заграждения. Черният път, по който можеше да се стигне до село Димарио, също е ограничен с натрупана земна маса.

В областна администрация на Смолян нямаме официално съобщение от гръцка страна по темата, каза за БТА заместник-областният управител Андриян Петров.