Гърция и Египет подписаха меморандум за разбирателство за развитието на електрическата връзка между двете страни

Операторите на електропреносни системи на Гърция и Египет (ADMIE и EETC), както и агенцията "ЕЛИКА" (ELICA), насърчаваща енергийното свързване на двете страни, подписаха тристранен меморандум за разбирателство, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

След като меморандумът бе подписан вчера от гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката заявиха, че той е поредната стъпка в посока на изпълнението на проекта за свързване на електрическите мрежи на Гърция и Египет - "ГРЕГИ"(GREGY).

„ГРЕГИ“ е включен в Проектите от общ интерес и Проектите от взаимен интерес (PCI/PMI) на Европейския съюз и в неговата програма за критична инфраструктура - „Global Gateway“, припомня „Катимерини“.