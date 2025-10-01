Подробно търсене

Гърция и Египет подписаха меморандум за разбирателство за развитието на електрическата връзка между двете страни

Кристиан Стратев
Гърция и Египет подписаха меморандум за разбирателство за развитието на електрическата връзка между двете страни
Гърция и Египет подписаха меморандум за разбирателство за развитието на електрическата връзка между двете страни
Снимка: Мелина Христова, БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
01.10.2025 08:46
 (БТА)

Операторите на електропреносни системи на Гърция и Египет (ADMIE и EETC), както и агенцията "ЕЛИКА" (ELICA), насърчаваща енергийното свързване на двете страни, подписаха тристранен меморандум за разбирателство, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

След като меморандумът бе подписан вчера от гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката заявиха, че той е поредната стъпка в посока на изпълнението на проекта за свързване на електрическите мрежи на Гърция и Египет - "ГРЕГИ"(GREGY).

„ГРЕГИ“ е включен в Проектите от общ интерес и Проектите от взаимен интерес (PCI/PMI) на Европейския съюз и в неговата програма за критична инфраструктура - „Global Gateway“, припомня „Катимерини“. 

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:15 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация