АТА: Легендарната германска група „Скорпиънс“ изпълни с емоции площад „Скендербег“ в Тирана

Атмосферата на площад „Скендербег“ в Тирана снощи беше заредена със силни емоции от легендарната германска рок група „Скорписънс“ (Scorpions), предаде за БТА албанската агенция АТА. Рок музикантите се качиха отново на сцената в албанската столица след 24 години в концерт, който публиката ще помни дълго.

Безброй ръце бяха вдигнати високо и хиляди гласове се сляха в мощен хор, докато легендарните хитове на групата като „Вятърът на промените“ („Wind of Change“) и „Още те обичам“ („Still Loving You“) наелектризираха атмосферата с бликаща енергия и дълбока емоция.

Мики Дий, Матиас Ябс, Клаус Майне, Рудолф Шенкер и Павел Мачивода изпълниха най-популярните си хитове пред албанската публика.

Премиерът Еди Рама сподели снимки от концерта на легендарната група в социалните медии с думите: „Тирана, средиземноморската столица на културата и диалога, приветства легендарните „Скорпиънс“ след 24 години.“

Музиката на „Скорпиънс“, една от най-обичаните и успешни групи на международната сцена, която е съпътствала поколения по целия свят, отекна и на главния площад на албанската столица.

Организаторите подчертаха огромния брой зрители, които изпълниха площад „Скендербег“, подчертавайки силната връзка между албанската публика и легендарната група, оказала трайно влияние върху световната музикална сцена.

Концертът завърши с продължителни аплодисменти и дълбоки емоции от публиката в край на нощта, която ще бъде запомнена като голям рок празник в сърцето на Тирана.

