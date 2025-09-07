Безплатна вода за пиене на пътниците ще се осигурява в самолети на турското гражданско въздухоплаване

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу обяви, че се въвежда нова наредба, която предвижда осигуряване на безплатна вода за пиене на пътниците по време на полети в самолетите на турското гражданско въздухоплаване, съобщи Анадолската агенция.

„Ще бъде задължително всеки пътник в нашите самолети да получава поне 200 милилитра безплатна питейна вода по време на целия полет. Особено през летните месеци, по време на дълги полети или когато вентилацията на кабината е недостатъчна. Дехидратацията може да представлява риск за нашите пътници, включително главоболие, загуба на концентрация и дори медицински спешни случаи. С въвеждането на тази практика се стремим както да намалим здравните рискове, така и да увеличим удовлетвореността на пътниците и безопасността на полетите. Също така ще повишим международния престиж на нашите авиокомпании,“ заяви министърът.

Посочва се, че нареждането е разпратено до всички авиокомпании, включени в системата на гражданското въздухоплаване на Турция.

По данни на Генералната дирекция по гражданско въздухоплаване на Турция в нея са включени общо 8 авиокомпании, от тях Търкиш еърлайнс ((Turkish Airlines) ) и Ажет (Ajet) са държавни.

Търкиш еърлайнс и частната авиокомпания Пегасус (Pegasus) осъществяват редовни полети по линията Истанбул-София-Истанбул.