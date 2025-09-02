Инвеститори от Турция и Израел увеличават интереса си към гръцката програма за т. нар. "златни визи"

През последната година се наблюдава значителен ръст в броя на инвеститорите от Турция и Израел, които се възползват от гръцката програма за т.нар. "златни визи", сочат данни на гръцкото Министерство на миграцията, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

Гърция стартира програмата „Златна виза“ през 2013 г. по време на продължилата десетилетие финансова криза в страната. Визите имаха за цел да вкарат пари в страната по време на срива на жилищния пазар, припомня Евронюз. Т. нар. "златна виза" позволява на граждани на трети страни, които закупят имоти на определена стойност, да станат временно пребиваващи в страната членка на ЕС.

По данни на Министерството през юли т.г. броят на турските граждани, получили „златна виза“, е общо 2449 души, с което се отбелязва ръст от 152 процента спрямо получените 970 „златни визи“ през същия период на 2024 г. Основните причини за това повишение са промените в условията на програмата, които ускоряват процеса на вземане на решения от страна на турските купувачи и икономическата ситуация в Турция, отбелязва „Катимерини“.

Ръст от близо 100 процента се забелязва и при броя на израелските граждани, които са получили „златна виза“, като за година броят им нараства от 260 на 510 души. На първите позиции по брой получени „златни визи“ се нареждат още инвеститорите от САЩ, които са получили общо 518 визи, отбелязвайки ръст от 52 процента на годишна база, и тези от Великобритания, които отбелязват ръст от 50,8 процента на годишна база, придобивайки общо 706 визи.

Общо 23 221 инвеститори са се възползвали от програмата от нейното стартиране до днес, информира още „Катимерини“.