Нов мост над река Тиса между Румъния и Украйна премина тестовете за устойчивост и се очаква да влезе в експлоатация в началото на 2026 г.

Новостроящ се мост над река Тиса, който свързва Румъния с Украйна, е преминал успешно тестовете за товароустойчивост и се очаква да бъде отворен за движение в началото на следващата годината, съобщават румънските медии.

"Мостът над Тиса премина успешно тестовете за издръжливост и проектът върви към финализиране. За проверка на поведението на структурата бяха използвани осем камиона по 40 тона, общо 320 тона, разположени в различни точки на моста. Тестовете започнаха в румънската част и продължиха в украинската", информира Окръжният съвет на окръг Марамуреш на страницата си във Фейсбук.

Според цитирания източник въпреки някои закъснения от украинска страна инвестицията се развива по план и навлиза във финалните си етапи.

"Пускането в експлоатация на моста е планирано за началото на следващата година, а техническото приемане ще се извърши в скоро време (…) Мостът над Тиса е стратегическа връзка между двете държави и решителна крачка за развитието на Марамуреш през следващите десетилетия", отбелязва Окръжният съвет, цитиран от телевизия Диджи 24.

Мостът над Тиса е с обща дължина 268 метра и се състои от две паралелни структури за всяка посока на движение, намиращи се на три метра разстояние една от друга. Той свързва населените места Сигету Мармацией в Румъния и Била Церква в Украйна. Предвидено е и изграждане на нов граничен пункт, който ще съответства на шенгенските изисквания и ще има увеличен капацитет, отбелязва Економедия.

Изданието отбелязва, че строежът на моста над Тиса и на новия граничен пункт между Румъния и Украйна е важен проект, съфинансиран с европейски средства. Обектът е смятан за жизненоважен за региона и е от особено значение за над 32 000 етнически румънци от граничната зона, отбеляза Йонел Скриощяну, държавен секретар в румънското Министерство на транспорта.

В момента пътният трафик между Румъния и Украйна в този район се осъществява по дървено-метален мост, построен в началото на 2000-те години, движението по който е еднопосочно, отбелязва Економедия.