Ердоган и премиерът на Либия Абдел Хамид Дбейба обсъдиха двустранни и регионални въпроси в телефонен разговор

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и премиерът на Либия Абдел Хамид Дбейба днес са провели телефонен разговор, по време на който са обсъдили двустранни и регионални въпроси, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, позовавайки се на съобщение на Дирекцията по комуникации към турското президентство.

Според съобщението, Ердоган е казал на Дбейба, че Турция следи отблизо развитието на ситуацията в Либия и ще продължи да изпълнява ролята си за гарантирането на сигурността и стабилността на страната. Турският президент също така е подчертал значението на сътрудничеството между Турция и Либия в различни сектори, особено в енергетиката, и е отбелязал, че съвместните усилия за защита на правата и интересите на двете страни в Източното Средиземноморие ще продължат.

Либия се бори да възстанови стабилността си след въстанието от 2011 г., което сложи край на 42-годишната диктатура на Муамар Кадафи. За властта се борят две правителства: правителството на националното единство в Триполи, ръководено от Абделхамид Дбейба, и другото в Бенгази, в Източна Либия, подкрепяно от влиятелния генерал Халифа Хафтар.

Разговорът между Ердоган и Дбейба идва на фона на нарастващото напрежение около подписания през юни т.г. меморандум за разбирателство между Националната петролна корпорация на Либия и държавната петролна компания на Турция. Споразумението включва разграничаването на изключителни икономически зони и провеждане на офшорни проучвания в Средиземно море.

Египет официално отхвърли меморандума, като изпрати вербална нота до Организацията на обединените нации на 8 септември, в която се посочва, че сделката нарушава египетските морски граници.

Меморандумът стана повод за трайно раздразнение и в Гърция, защото документът не признава влиянието на гръцките острови, включително на големия остров Крит, при определянето на изключителните икономически зони. Според гръцката позиция, която според Атина се основава на Конвенцията на ООН по морско право, островите имат право на континентален шелф и изключителна зона. Според тази позиция Турция и Либия нямат допирни точки на морските си пространства и затова определените в турско-либийския меморандум координати са незаконни. През 2019 г. Хафтар се противопостави на меморандума, а парламентът отказа да го ратифицира.