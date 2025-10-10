ЕС поиска от американски социални платформи допълнителна информация за защитата на непълнолетните и малолетните

Европейската комисия изисква информация от американските платформи "Епъл", "Снапчат", "Гугъл" и ЮТюб" във връзка с твърдения за недостатъчна защита на децата, заяви заместник-председателката на Европейската комисия Хена Виркунен, цитирана от ДПА и Франс прес.

Законодателството на Европейския съюз "ясно посочва, че когато непълнолетни лица използват онлайн услуги, трябва да се гарантират много високи нива на поверителност, сигурност и безопасност", заяви Виркунен.

"Това не винаги е така", добави тя при пристигането си на среща на министрите на ЕС, отговарящи за телекомуникациите, в датския град Хорсенс.

Исканията за информация имат за цел да оценят мерките, предприети от платформите за защита на непълнолетните и за спазване на Закона за цифровите услуги (ЗЦУ) на ЕС,според същия източник.

Ако след оценка на информацията Комисията продължава да подозира нарушение на ЗЦУ, тя може да започне официално производство. Ако Комисията установи нарушение на правилата на ЕС, тя може да наложи глоби в размер до 6% от глобалния оборот.

Брюксел вече е започнал редица разследвания в рамките на тези разпоредби. Те са насочени към платформите на "Мета", "Фейсбук" и "Инстаграм", както и срещу "ТикТок".