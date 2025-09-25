Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, съобщи говорител на аерогарата, цитиран от Ройтерс.

Той отказа да коментира броя на забелязаните безпилотни летателни средства.

Говорителят добави, че засегнати от ситуацията са общо четири полета – два на Скандинавските авиолинии (SAS), един норвежки и един на нидерландския превозвач КLM.

Чрез публикация в Екс датските органи на реда също потвърдиха, че в района са забелязани дронове, и допълниха, че са започнали разследване на място.

Дотук се стига, след като Дания съобщи, че във вторник дронове са прекъснали работата на летище Копенхаген за четири часа. Това бе най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в скандинавската страна, а властите там я свързаха с поредицата предполагаеми навлизания на руски дронове във въздушните пространства на други страни и случаи на нарушаване на въздушното движение в цяла Европа в последно време, отбелязва Ройтерс.

В понеделник вечерта властите в Норвегия затвориха за три часа небето над летище Осло, след като забелязаха дрон.

Норвежките и датските власти са в тясна комуникация по тези случаи, но засега разследването им не е установило връзка между инцидентите, посочи норвежкият външен министър.

Евроконтрол, службата за ръководство на въздушното движение над Европа, съобщи, че заради активност на дронове в района летище Олборг спира до 04:00 ч. тази сутрин по Гринуич да обслужва пристигащи и заминаващи полети.