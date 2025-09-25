Подробно търсене

ОБНОВЕНА Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство

Владимир Сахатчиев
Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство
Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство
Отцепване на периметъра около летище Копенхаген, след като в понеделник и там бяха забелязани дронове, 23 септември 2025 г. (Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP)
Копенхаген,  
25.09.2025 00:28 | ОБНОВЕНА 25.09.2025 01:20
 (БТА)

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, съобщи говорител на аерогарата, цитиран от Ройтерс.

Той отказа да коментира броя на забелязаните безпилотни летателни средства.

Говорителят добави, че засегнати от ситуацията са общо четири полета – два на Скандинавските авиолинии (SAS), един норвежки и един на нидерландския превозвач КLM.

Чрез публикация в Екс датските органи на реда също потвърдиха, че в района са забелязани дронове, и допълниха, че са започнали разследване на място.

Дотук се стига, след като Дания съобщи, че във вторник дронове са прекъснали работата на летище Копенхаген за четири часа. Това бе най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в скандинавската страна, а властите там я свързаха с поредицата предполагаеми навлизания на руски дронове във въздушните пространства на други страни и случаи на нарушаване на въздушното движение в цяла Европа в последно време, отбелязва Ройтерс.

В понеделник вечерта властите в Норвегия затвориха за три часа небето над летище Осло, след като забелязаха дрон.

Норвежките и датските власти са в тясна комуникация по тези случаи, но засега разследването им не е установило връзка между инцидентите, посочи норвежкият външен министър.

Евроконтрол, службата за ръководство на въздушното движение над Европа, съобщи, че заради активност на дронове в района летище Олборг спира до 04:00 ч. тази сутрин по Гринуич да обслужва пристигащи и заминаващи полети.

/ВС/

Свързани новини

25.09.2025 00:28

Датското летище Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, показва сайтът FlightRadar

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар" (FlightRadar), цитирана от Ройтерс. Три полета за Олборг са отклонени към
11.04.2025 15:32

Норвегия се присъедини към коалицията за дронове за Украйна, съобщи министърът на отбраната

Норвегия официално се присъедини към международната коалиция за дронове за Украйна, начело с Обединеното кралство и Латвия, каза днес в "Екс" министърът на отбраната на Норвегия Туре Сандвик, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:54 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация