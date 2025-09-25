Подробно търсене

Летището на Берлин все още не е възобновило напълно работа след кибератаките миналата седмица

Валерия Динкова
Пътници чакат за регистрация на багажа им на Терминал 1 на летище "Бранденбург" в Берлин, 22 септември 2025 г. Снимка: Michael Ukas/ДПА чрез АП
Берлин,  
25.09.2025 13:11
Дни след като редица европейски летища бяха засегнати от кибератаки, работата на международното летище на Берлин все още не е възобновена напълно, заяви днес негов говорител, цитиран от ДПА.

Компютърната система, която беше цел на атаката в петък вечерта, все още не работи, добави той.

Пътниците бяха посъветвани да проверят дали техните полети ще излетят и да използват онлайн регистрация.

 Заради хакерската атака от петък вечерта, системите за регистрация, качване на борда и обработка на багаж работят с намален капацитет или изискват импровизирани решения. Авиокомпаниите се справят като регистрират пътниците ръчно и използват външни технологии, уточни ДПА.

Три полета бяха отменени днес, след като вчера не излетяха и не кацнаха 12 заминаващи и 12 пристигащи полета, уточни говорителят на летището.

Пожарникари и наземен персонал продължават да помагат с обработката на багажа, добави той.

Авиокомпаниите и компаниите за наземни дейности постепенно включват повече персонал и в някои случаи техни собствени системи, за да подобрят операциите.

Според агенцията за киберсигурност на ЕС (ENISA) хакерската атака срещу компанията доставчик на услуги „Колинс аероспейс“ е включвала атака с искане за откуп (рансъмуеър), която криптира данните и системите и изисква плащане за тяхното възстановяване.

Подобни кибератаки засегнаха още три европейски летища, като нарушиха въздушния трафик в Брюксел, Дъблин и летище Хийтроу в Лондон. Други големи германски летища не са били засегнати.

Британските власти вчера задържаха за кратко заподозрян във връзка с хакерските атаки, но по-късно мъжът бе освободен от ареста.

