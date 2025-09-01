НАН: Нигерия потвърди ангажимента си за по-тесни връзки с Тринидад и Тобаго

Министърът на външните работи Юсуф Тугар потвърди ангажимента на Нигерия да укрепва връзките на приятелство и партньорство с Тринидад и Тобаго, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

В поздравителен адрес по случай Деня на независимостта на Тринидад и Тобаго нигерийският министър посочи, че двете страни поддържат топли и сърдечни отношения, основани на общото им членство в Британската общност и укрепени чрез сътрудничество в областта на културата, образованието, търговията и многостранната дипломация.

„Двете страни също така си сътрудничат в рамките на ООН, Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и други международни форуми за насърчаване на мира, глобалната сигурност и справедливото развитие. Нигерия потвърждава ангажимента си да задълбочава връзките на приятелство и да проучва нови възможности за сътрудничество в интерес на двете страни“, заяви Юсуф Тугар.

