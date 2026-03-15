ОАЕ съобщиха за нова иранска ракетна атака

Пламен Йотински
Сателитка снимка на Дубай, 1 март 2026 г. Снимка: Planet Labs PBC via AP, Архив
15.03.2026 07:46
Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха за нова ракетна атака днес сутринта, ден след като Иран призова за евакуация на три големи пристанища в ОАЕ, заплашвайки за първи път активи на съседна държава, които не принадлежат на САЩ, информира Асошиейтед прес.

Техеран обвини САЩ, че са използвали "пристанища, докове и укрития" в ОАЕ, за да нанесат удари по остров Харг, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол, без да предостави доказателства за твърденията си.

Властите на ОАЕ призоваха гражданите да останат на безопасни места.

14.03.2026 21:57

Иран заплаши да нанесе удари по пристанища в ОАЕ

Иран за първи път заплаши да нанесе удар по инфраструктурата на съседна държава, призовавайки хората да се отдалечат от три големи пристанища в Обединените арабски емирства, които според Техеран са "легитимни цели", тъй като американските въоръжени
14.03.2026 15:16

ПВО на ОАЕ е прехванала девет ирански ракети и 33 дрона, съобщи МВнР на страната

Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са прихванали днес девет ирански балистични ракети и 33 дрона, предаде ТАСС, позовавайки се на изявление на Министерството на отбраната „Системите за ПВО на ОАЕ прихванаха девет балистични ракети и 33
14.03.2026 12:59

Иранските въоръжени сили призоваха жителите на ОАЕ да се отдалечат от пристанищата в емирствата

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.

