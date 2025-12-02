Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Украйна заяви, че боевете в Покровск продължават

Атанаси Петров
Украйна заяви, че боевете в Покровск продължават
Украйна заяви, че боевете в Покровск продължават
Повредени сгради в град Покровск, 23 април 2025 г. Снимк: АП/Michael Shtekel
Киев,  
02.12.2025 19:19
 (БТА)
Етикети

Украинската армия съобщи, че боевете в Покровск продължават, въпреки че Русия заяви вчера, че е превзела стратегическия град, важен за украинската логистика на изток, предаде Франс прес.

Украинската източна армейска група, която отговаря за района, посочи в изявление, че "щурмовите операции, както и операциите по издирване и елиминиране на врага в района на град Покровск продължават".

Русия вчера разпространи видео, в което се вижда как руски войници издигат знамето си на централния площад в града. Киев заяви, че това видео е инсценировка. 

"Нашествениците отново се опитаха да издигнат знамето си в един от градските квартали, за да могат пропагандистите да го използват като "доказателство" за превземането на града. След това те избягаха бързо. Прочистването на вражеските групи продължава", се казва още в изявлението на украинските сили.

Руският президент Владимир Путин потвърди пред журналисти в Москва днес, че Покровск е "изцяло в ръцете на руските въоръжени сили".

Путин покани журналистите, които подлагат на съмнение информацията, да посетят града, за да се уверят лично.

"Вече предложих на вашите колеги, включително чужденци, да посетят Красноармейск (името на Покровск от времето на СССР - бел. ред.), за да видят сами какво се случва там", каза руският държавен глава.

Покровск е стратегическа точка за контрол над пътища и железопътни линии, като превземането му би усложнило снабдяването на украинските войски и би дало на руските сили възможност за напредък на запад и север към ключови градове като Краматорск и Славянск, отбелязва АФП.

/ГГ/

Свързани новини

02.12.2025 17:58

Ако Европа иска война с Русия, ние сме готови, заяви Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин заяви, че не иска война с Европа, но е готов за такава, ако европейците я искат и я започнат, предаде Франс прес. "Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега",
02.12.2025 15:52

НАТО се надява на прекратяване на огъня в Украйна или мирно споразумение преди лятото догодина

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех,
02.12.2025 14:36

Американският пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент

Американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър днес ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна, която беше подложена на тежки бомбардировки от Русия през ноември, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация