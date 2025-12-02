Подробно търсене

НАТО се надява на прекратяване на огъня в Украйна или мирно споразумение преди лятото догодина

кор. на БТА Николай Желязков
Марк Рюте / Снимка: НАТО
Брюксел,  
02.12.2025 15:52
 (БТА)
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех, каза Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на външните министри от НАТО в Брюксел.

Той отбеляза, че на месец във войната загиват по 20 хиляди руснаци, големи жертви търпи и украинската страна, и това трябва да спре. Да се надяваме да има спорамузение за мир, помагаме с всичко по силите си, добави Рюте. По неговите думи очакванията са войната да свърши така, че Русия никога повече да не напада Украйна.

Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията. Затова обсъждаме как Украйна да бъде защитена след като войната приключи, поясни Рюте. Той настоя, че въпросите, свързани с бъдещето на пакта и залегнали в първоначалната чернова на мирното споразумение от последните седмици, ще бъдат решавани от съюзниците отделно.

Приветстваме усилията на САЩ и съм уверен, че накрая мирът ще бъде възстановен, каза Рюте. Той отбеляза, че утре външните министри ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността, включително опасностите, създавани от Русия.

Свързани новини

02.12.2025 14:36

Американският пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент

Американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър днес ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва за преговори за прекратяване на войната в Украйна, която беше подложена на тежки бомбардировки от Русия през ноември, предаде Франс прес.
01.12.2025 16:12

Кая Калас: По-лесно войната ще спре, ако Украйна се предаде, но това не е в ничий интерес

Опасявам се, че целият натиск в мирните преговори за Украйна ще бъде над по-слабата страна, това е по-лесният начин за постигане на край на войната - Украйна да се предаде, но това не е в ничий интерес - на Украйна, на ЕС или за световната сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
01.12.2025 09:55

Кая Калас: Ако се мисли за ограничаване на украинските въоръжени сили, трябва да се помисли и за руските

Не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички, каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

